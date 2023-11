Riapre il ristorante ’Sol De Oro’, ritrovo del Cesena negli anni ’70

Dopo sette anni di chiusura ha riaperto il ristorante pizzeria ’Sol De Oro’ in via Comandini 180 con una nuova gestione guidata da Ramira Caccavale con Roberto Pierucci entrambi di San Mauro Pascoli e Antonio Bernardo di Cesenatico. Alla serata inaugurale erano presenti la sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini, (tutti nella foto) Massimo Bulbi consigliere regionale, Paolo Bruno maresciallo della stazione dei carabinieri, Giancarlo Guidi e la moglie Fausta titolari dell’omonima azienda, Davide Ricci responsabile Confesercenti Rubicone, Alessandro Fattori direttore della 3Monti Band, il regista Gianfranco Gori.

Ha detto Ramira: "La caratteristica del nostro locale saranno i primi piatti romagnoli fatti in casa dalla tagliatella allo strozzaprete e ai cappeletti fino ad arrivare ai secondi piatti di carne chianina toscana e per gli amanti della pizza tutti i tipi di questo prelibatezza". Ha aggiunto la sindaca: "E’ emozionante vedere riaprire un ristorante che, nonostante abbia negli anni avuto diverse gestioni, torna a essere il ’Sol De Oro’ come l’hanno sempre ricordato quelli della mia generazione. Questa nuova avventura è una boccata d’aria per Roncofreddo che ha bisogno di nuovi stimoli e sono certa che i nuovi gestori sapranno ridare vita a questo luogo".

Ha concluso Bulbi: "E’ una bella notizia quando in un paese riapre un’attività commerciale, artigianale o agricola. Questo è un ristorante storico e rimetterlo in attività è un arricchimento per il nostro paese e per il nostro centro. Ricordo che negli anni ‘70, quando il Cesena era in A, il lunedì sera era il ritrovo della società e della squadra con il grande presidente Dino Manuzzi".

Ermanno Pasolini