Riapre le porte l’edicola di Caterina Tisselli

Riapre, dopo il consueto periodo di chiusura invernale, l’edicola-negozio di via Vincenzi 11 sul lungomare. La titolare Caterina Tisselli attende i clienti con un nuovo assortimento di articoli di cartolibreria, giocattoli, articoli da mare e souvenir, con la possibilità di consegna a domicilio contattando il 339-2757783. Caterina Tisselli, edicolante e poetessa, ripartirà anche con l’iniziativa culturale ‘L’angolo della poesia in edicola’ e con un ‘Angolo lettura per bambini e adulti’. ‘L’angolo della Poesia’ ha preso vita nel 1994 e ha permesso alla poetessa di essere fra i protagonisti del programma televisivo di Rai 3 ‘Sottotraccia’. "L’iniziativa – racconta – offre la possibilità di poter scrivere un verso sia in lingua italiana che dialettale a poeti sia affermati, sia sconosciuti. I testi vengono selezionati e poi pubblicati in un’Antologia".

La poetessa-edicolante ha vinto numerosi premi di poesia, ha scritto libri e pubblicato 17 raccolte di poesie. Conserva un sorprendente scambio epistolare con molti personaggi famosi e possiede anche una lettera autografa di Berlusconi. "L’edicola mi è servita anche come punto di incontro e di comunicazione. Quando sono sola, in mezzo ai giornali, guardo fuori, la gente, il via vai della auto, la vita, penso e scrivo le mie poesie tutte ispirate a fatti e cose vere".

Annamaria Senni