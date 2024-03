Riapre via Rubicone destra a dieci mesi dall’alluvione

A Savignano sul Rubicone domani sarà ripristinata la viabilità su via Rubicone destra, nel tratto tra via Monte Sole e via Bastia, finora inagibile a causa di una frana provocata dall’alluvione del maggio 2023, che aveva generato il cedimento di una porzione consistente della sede stradale. Il transito nel tratto interessato sarà aperto a senso unico in direzione mare-monte. Sarà inoltre ripristinata la viabilità in doppio senso in via Rubicone destra, in corrispondenza dell’abitato di Fiumicino. Il ripristino è avvenuto a cura dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile con la realizzazione di un’opera in cemento armato e la posa di massi ciclopici. Concluse le opere di ripristino, sono ora in fase di progettazione le opere complementari, finanziate dal commissario per la ricostruzione post alluvione per 682.300 euro, che presumibilmente saranno completate nel mese di maggio.

Dicono il sindaco Filippo Giovannini e l’Assessore ai Lavori pubblici Stefania Morara: "Per quanto il nostro fiume abbia saputo contenere la forza dell’acqua durante l’alluvione, i danni ci sono stati e il lavoro per sistemarli è stato imponente. Su Savignano sono stati investiti 4 milioni di euro. Ricordiamo solo gli interventi più significativi e impattanti per i cittadini: il ripristino delle erosioni a valle della via Emilia fino al ponte di via Galeazza, con massi ciclopici e palizzate, della scarpata a presidio della strada tra il ponte di via Galeazza e via Bastia, con massi ciclopici e importanti opere in cemento armato e delle scarpate e del muro idraulico sul fiume, in via Rubicone destra e sinistra, in centro a Fiumicino".

Ermanno Pasolini