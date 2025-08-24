"Riaprite la strada Capanne-Balze"

Una frana che blocca dall’aprile scorso il transito dei veicoli lungo un tratto della strada SP130 nella zona Capanne-Balze e che allunga di parecchi chilometri l’itinerario da Capanne verso Balze-Casteldelci di Rimini-Imbocco E45. Un problema già denunciato dalla Pro loco di Capanne nei mesi scorsi. Ora, sono tre le Pro Loco del territorio di Verghereto che insieme sollecitano gli enti competenti a risolvere, nel più breve tempo possibile, la riapertura di quel tratto di strada. Portavoce dell’impellente richiesta è Alvaro Caminati, presidente Pro Loco di Capanne, piccolo borgo vicino all’eremo di Sant’Alberico, eremo direttamente raggiungibile, causa la frana, solo dal versante di Alfero-Riofreddo e non anche da quello di Balze.

Pertanto, solo per fare un esempio, chi volesse raggiungere l’eremo di Sant’Alberico partendo da Balze dovrà percorrere vari chilometri in più, dovendo andare da Balze al valico del Fumaiolo, scendere poi a Riofreddo e da lì deviare lungo la SP130 per Capanne-Eremo di S.Alberico. Ovviamente, notevoli disagi e percorsi più lunghi anche per chi da Balze dovesse andare a Capanne e dintorni e viceversa. Tornando alla Pro Loco di Capanne, Caminati scrive: "Da oltre quattro mesi la provinciale SP130, che unisce Alfero-Riofreddo-Balze, è completamente chiusa causa una frana che interessa quell’area. Al momento nulla è stato fatto e nonostante le sollecitazioni alle autorità competenti, prosegue la chiusura totale della viabilità con notevoli danni e disagi oggi, che con l’avvento del periodo invernale diverrebbero insopportabili per le comunità interessate".

"La Pro Loco di Capanne – informa poi Caminati, in accordo con le Pro Loco di Balze e di Alfero, ha promosso una petizione, firmata da 570 cittadini, al fine di non lasciare nulla di intentato per sbloccare la situazione. Qualora non pervenissero informazioni e atti concreti per aprire la strada almeno in forma ridotta, con senso unico alternato, limite di tonnellaggio degli automezzi, è intenzione delle Pro Loco indire un incontro pubblico invitando le autorità competenti e la cittadinanza".

La petizione, titolata ’Riaprire la strada Capanne-Balze’, è stata indirizzata al Comune di Casteldelci, a quello di Verghereto, a Provincia di Rimini e a quella di Forlì-Cesena, a Prefettura di Rimini e a quella di Forlì-Cesena, al presidente della Regione Emilia Romagna, a Settore Sicurezza Territoriale Protezione Civile Emilia Romagna. La SP130, denominata ’Casteldelci’, inizia a Riofreddo di Verghereto e termina in territorio di Casteldelci, località in provincia di Rimini. E l’interruzione, che ha colpito quella strada, si trova proprio in territorio del Comune di Casteldelci, responsabile a provvedere ai lavori conseguenti la frana. Gilberto Mosconi