Riaprono oggi le sale giochi tra realtà virtuale e novità

In riviera oggi aprono le sale giochi storiche frequentate da decenni sia da residenti che da turisti. Sono il ’Dollaro’ sul lungomare Carducci di Cesenatico, la ’Caesar Palace’ in viale Giulio Cesare a Gatteo Mare e l’’Europa’ di via Ennio a Igea Marina, tutte gestite da due fratelli imprenditori, che sono Paolo e Roberto Rossi. Fra le novità del 2023 ce ne è una dedicata alla realtà virtuale ed i fratelli Rossi invitano i ragazzi ad alzarsi dal divano anche per non cedere all’isolamento: "Con l’esplosione delle consolle casalinghe, abbiamo dovuto aggiornare le nostre proposte d’intrattenimento, cercando di proporre sempre qualcosa di inedito. La realtà virtuale, in questo senso, è la risposta più efficace perché garantisce un divertimento non riproducibile tra le mura domestiche. Restiamo convinti che i giovani non debbano mai rinunciare al piacere della condivisione. Anziché restare chiusi nelle loro camerette, noi li invitiamo ad uscire di casa e a non perdere mai il gusto impagabile di divertirsi assieme. Le sale giochi di oggi, non a caso dotate anche di bar, sono ormai diventate dei punti di aggregazione giovanile, luoghi in cui incontrarsi, parlare e intrecciare nuove amicizie e relazioni".

Fra le novità di quest’anno, la più spettacolare la riserverà la ’Miss America’ di viale Carducci, la più antica sala giochi della costa romagnola e, ad oggi, l’unica aperta tutto l’anno. Qui ieri sono attivati dalla Cina gli ultimi giochi della realtà virtuale, delle vere e proprie astronavi tecnologiche (foto) che, grazie a dei visori digitali, rappresentano la nuova frontiera del gaming. Hanno il costo di un’automobile (sui 25mila dollari escluso il trasporto), ma garantiscono un’esperienza di gioco davvero impareggiabile.

Giacomo Mascellani