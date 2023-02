’Riattivamente’, al via un corso per la memoria

Un corso per riattivare la memoria. Il Comune di Bagno mette in campo il ’Laboratorio RiattivaMente’, iniziativa dedicata a persone da 65 anni in sù, con difficoltà di memoria. Lo comunica l’assessora Enrica Lazzari (foto): "Faremo attività che stimolano le capacità cognitive, come la memoria, l’attenzione, il linguaggio, la socialità e il benessere dei partecipanti, che potranno seguire le attività in piccoli gruppi". L’iniziativa si terrà nei locali del Centro ricreativo culturale Auser. Laboratorio tutti i lunedì 9.30-11.30 dal 20 febbraio all’8 maggio. Per partecipare necessaria la prenotazione.

gi. mo.