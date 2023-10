’Riattivamente’ un aiuto per gli anziani

L’associazione Amici di Casa Insieme, organizza il ’Laboratorio Riattivamente’ all’associazione l’Albero della Vita in via Almerici 8 a Bagnarola. L’iniziativa è dedicata a persone dai 65 anni di età in su, con difficoltà di memoria e demenza lieve. Sarà organizzato un gruppo dove verranno proposte attività di stimolazione cognitiva e ginnastica dolce. L’appuntamento è lunedì (9.30-11.30) fino al 18 dicembre. Per informazioni chiamare il 320-6967089 nelle mattine di lunedì, mercoledì e giovedì.