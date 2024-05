Ribalta Marea cambia volto. Nuova location e concerti gratuiti

Ribalta Marea non si terrà in Largo Cappuccini. Il cartello teatrale estivo di Cesenatico si svolgerà infatti in piazza Spose dei Marinai, in quanto nella scuola elementare fra via Saffi e Largo Cappuccini si stanno eseguendo dei lavori di ristrutturazione. La stagione sarà inaugurata il 19 luglio alle 21 con il concerto di Fabio Concato, che porta il suo Musico Ambulante Tour 2024, in cui proporrà i suoi più grandi successi da Domenica Bestiale a Guido piano, da Sexi tango a Rosalina, fino a quel Fiore di maggio, che proprio nel 2024 compie 40 anni; l’artista canterà anche i singoli dell’ultimo album, da Stazione nord a Non smetto di aspettarti. L’8 agosto c’è la prima novità dedicata alla musica pop ed in particolare ai brani di cantanti e band che tutti hanno ascoltato almeno una volta in radio e visto sul piccolo schermo. È Cesenaticowow, un evento diffuso che ha portato nelle piazze della Romagna dei concerti dedicati a più generazioni. Sul palco si alterneranno Le Vibrazioni, Zero Assoluto, Anna Tatangelo e Giovanni Cricca, per la conduzione di Andrea Prada. Il 23 agosto spazio alla musica di qualità, per il JuJu Memorial, l’evento per ricordare Giulio Capiozzo, uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano, il quale all’inizio degli anni ’70 fu tra i fondatori degli Area. Il figlio Chicco Capiozzo, anch’egli talentuoso batterista di fama, porterà a Cesenatico i grandi della musica jazz. Le luci del palco si accenderanno durante l’ora blu per tre eventi, tutti a ingresso libero. Per questa estate non ci sarà nessuna prevendita e nessun ticket d’ingresso. Solo musica ed eventi ad ingresso libero in una location più che suggestiva. "Spostando l’arena estiva dalla Saffi a Piazza Spose dei Marinai – ha detto l’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli - abbiamo fatto di necessità virtù. Il pubblico potrà così godersi lo spettacolo sul palco e quello offerto dalla cornice di Piazza Spose dei Marinai durante l’ora blu".

Una grande attenzione sarà dedicata ai Concerti all’alba realizzati in collaborazione con la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico. Per la prima volta infatti ci saranno sette eventi e per la prima volta saranno toccate sette spiagge libere. Saranno proprio le albe a dare il la alla stagione con il primo concerto del 23 giugno alle 6 del mattino nella spiaggia libera del Bagno Conti, dove si esibirà una band che renderà il risveglio decisamente rock, con Luciano Semprini & The False Prophets in "Like a Rolling Stone". Tra le conferme c’è invece quella della rassegna Notturni alle Conserve, che torneranno nel cuore del borgo di pescatori, in piazza delle Conserve, tutti i martedì sera alle 21, a partire dal 2 luglio, quando si terrà il primo di sei appuntamenti con la musica classica, tutti ad ingresso libero. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni visitando il sito teatrocomunalecesenatico.it, telefonando al mattino nei giorni feriali allo 0547 79274, inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it, oppure recandosi all’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini sul porto di Cesenatico, dove c’è il Museo della Marineria.

Giacomo Mascellani