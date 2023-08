Ribalta Marea contamina il jazz Arriva Enrico Pieranunzi

A Cesenatico il cartellone teatrale estivo di Ribalta Marea propone una serata speciale "All star" in piazza Spose dei Marinai. In uno degli scorci più belli della riviera, con il mare e i capanni da pesca a far da cornice, venerdì sera a partire dalle 21 si terrà il concerto di Enrico Pieranunzi al pianoforte e della cantante Simona Severini. Dotato di una cultura musicale che gli permette di spaziare dal jazz alle contaminazioni tra classica e musica improvvisata, Enrico Pieranunzi è considerato attualmente uno dei musicisti più importanti della scena musicale contemporanea, capace di scrivere "My songbook", un album che contiene molte storie, a partire dalla fondamentale esperienza vissuta accanto a Chet Baker. "My songbook" diventa un’avventura in cui il lirismo espressivo fonde il piano di Pieranunzi con la voce di Simona Severini, una cantante di grande talento, in un interplay vissuto all’insegna di un raffinato gusto narrativo. È l’occasione per conoscere e vedere dal vivo un pianista che è anche un ottimo compositore e arrangiatore, il quale è stato premiato più volte come miglior musicista italiano ed europeo, portando la sua esperienza sui palcoscenici di tutto il mondo. E’ l’unico musicista italiano di sempre ed uno dei pochi europei, ad aver suonato e inciso più volte al "Village Vanguard" di New York. La prestigiosa rivista americana "Down Beat" ha incluso il suo disco "Live in Paris", in trio con Hein Van de Geyn e André Ceccarelli, tra i migliori dischi della prima decade del Terzo millennio. Alcune delle sue composizioni sono diventate degli standard, suonati dai jazzisti di tutto il mondo. Simona Severini, cantante e cantautrice, si è formata nell’ambito della musica jazz contemporanea, collaborando con i big ed esibendosi nei principali jazz club e festival italiani ed europei, fra i quali Umbria Jazz, London Jazz e Paris Jazz vocal. L’ingresso per assistere al concerto è libero.

Il successivo appuntamento di Ribalta Marea è il 16 agosto, quando Mario Biondi terrà un concerto all’arena di Largo Cappuccini, in cui verranno eseguiti in anteprima alcuni brani che saranno contenuti nel nuovo album in uscita in autunno. Ad accompagnarlo sul palco la sua ormai storica band composta da sei elementi. Il nuovo progetto di Biondi è incentrato sul repertorio e sullo stile crooning, che vede la sua inconfondibile voce protagonisti di brani in un’atmosfera soul jazz, calda e intima. Giacomo Mascellani