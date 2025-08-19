Ribalta Marea. Omaggio a Lucchi con ’Anime fragili’

Nell’ambito della rassegna Ribalta Marea, giovedì alle 21, al teatro comunale di Cesenatico, si terrà lo spettacolo "Anime fragili" di Matteo Saudino con Giua. L’evento è organizzato da Ivano Lucchi, in collaborazione con il Comune, in memoria di Roberto Lucchi. Si ricorda così un uomo deceduto tre anni fa a soli 51 anni, vittima di un incidente a Russi, dove mentre si trovava di fronte ad un chiosco per acquistare della frutta, è stato investito da un’auto guidata da una donna di 82 anni, la quale ha spinto il pedale del gas anziché quello del freno.

"Anime Fragili" è un viaggio profondo nelle fragilità dell’uomo contemporaneo, accompagnato dalle riflessioni senza tempo di Platone e Aristotele. Oggi, più che mai, il nostro tempo appare segnato dalle incertezze esistenziali, dalla solitudine che avvolge l’individuo alla crescente difficoltà di comunicare autenticamente, dall’assenza di verità alla crisi della politica, dalle inquietudini sollevate dalla tecnologia alle paure ataviche legate alla morte, un tabù che, nonostante i secoli, continua a essere irrisolto.

Lo spettacolo, ispirato all’omonimo libro scritto da Matteo Saudino per Einaudi, invita a riflettere su come le intuizioni dei grandi filosofi dell’antichità possano ancora oggi offrirci chiavi di lettura per affrontare le sfide e le trasformazioni dell’occidente contemporaneo. La produzione di "Anime Fragili" è di Fuorivia, in collaborazione con Sillaba.

Roberto Lucchi amava Cesenatico dove risiedeva. I genitori e la zia hanno voluto, assieme al Comune, ricordarlo attraverso la sua passione per lo studio ed i libri. Lucchi ricoperto la carica di consigliere comunale, poi di presidente della Consulta del volontariato e fondatore dell’associazione Onda del Porto che si occupava di legalità; organizzò cineforum sulla tematica legate alla lotta alla criminalità mafiosa e l’associazione donò un cospicuo numero di testi alla Biblioteca di Cesenatico sullo stesso tema. Si era appassionato alla filosofia e seguiva in modo particolare il Professor Saudino sui canali Youtube.

Giacomo Mascellani