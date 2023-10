Ricambio generazionale vincente

Ricambio generazionale in famiglia per gli agenti di commercio cesenati Gazzoni. Non è un fatto abituale nella categoria ed è molto positivo che la trasmissione d’impresa avvenga in questo modo, portando nuova linfa al settore. A Paolo Gazzoni, che a fine anno chiuderà la partita Iva e cesserà l’attività avviata nel 1976 anno in cui si iscrisse alla Fnaarc Confcommercio cesenate, il sindacato degli agenti di commercio presieduto da Augusto Patrignani, succede la figlia Elena, 26 anni, diplomata all’istituto tecnico economico si Santarcangelo che ha già lavorato come promoteur per Wonderfood, azienda leader nel settore del petfood e petcare, di cui diventa mandataria. Tra gli agenti di commercio, prevalentemente uomini, stanno negli ultimi anni facendosi largo anche le professionalità femminili.

"Ho firmato in questi giorni il mandato — dice Elena Gazzoni - e sono felice di subentrare al babbo da cui in questi anni ho cercato di imparare il mestiere che ha sempre svolto con grande dedizione, professionalità ed entusiasmo. Un esempio per me. Per l’azienda di cui divento mandataria ho già lavorato come promoteur e quindi conosco la realtà. Il mestiere di agente di commercio mi piace, le relazioni e il rapporto con le imprese mi sono congeniali, così come l’aggiornamento continuo è fondamentale per essere al passo con i tempi e tenere alta l’asticella della qualità. Non è frequente la trasmissione del lavoro di agente di commercio di padre in figlia, questo lo so, ma nel mio caso l’esperienza del babbo è stata una scuola di lavoro e anche di vita. Ritengo che si tratti di un lavoro universale in cui possano eccellere entrambi i sessi".