Riccardo Caporali presenta gli studi su Vico

Domani alle 17 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana verrà presento il volume ‘G.B. Vico’ (Ponte Vecchio) che raccoglie buona parte dei lavori che nel corso di decenni di studi e approfondimenti Riccardo Caporali, docente del dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna, ha dedicato a Vico, compresa la monografia ‘Heroes gentium’ pubblicata per la prima volta nel 1992 e da tempo fuori commercio. Il filosofo ha in effetti rappresentato una costante nella ricerca scientifica di Caporali, sviluppata sia attraverso il confronto con una sterminata letteratura critica, sia tramite l’immersione dei testi, che l’autore analizza con competenza e originalità. All’incontro, presieduto da Marino Biondi dell’Università di Firenze, parteciperanno anche, oltre a Caporali, Vladimir Chaves Dos Santos dell’università statale brasiliana di Maringà e Roberto Evangelista, dell’istituto per la Storia del Pensiero Filosofico di Napoli.