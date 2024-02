Ricci e le storie sui boschi. Una visita speciale alla Cra

"Grazie. Queste esperienze rafforzano la mia anima, mi fanno capire quanto è importante il rapporto con le persone nel rispetto di tutti e per tutti". Esprime così i suoi sentimenti e le sue impressioni Pier Luigi Ricci, guida ambientale escursionistica da oltre 40 anni e tanti altri titoli e attestati che condensano il suo congenito amore e rispetto per la salvaguardia dell’ambiente naturale, al termine del suo incontro di qualche ora con gli ospiti (oltre 30 persone) della Residenza Anziani Camilla Spighi di San Piero in Bagno.

"Bagno di Romagna è una terra nota per le acque termali, per la lunga tradizione gastronomica, per i paesaggi naturali, ma è anche il Paese degli Gnomi – sottolineano dalla Direzione della Residenza Anziani dopo il coinvolgente incontro con Ricci –. Se parlate con alcuni abitanti del posto, vi racconteranno di aver incrociato queste leggendarie creature nei boschi attorno a Bagno. E se non ci credete, provate a ritrovare lo sguardo e la curiosità dei bambini e ad aprire la mente al gioco della fantasia, e addentratevi nel Sentiero degli Gnomi del Parco dell’Armina di Bagno, che è un luogo incantato".

"È venuto a trovarci in Cra un bagnese doc, Pierluigi Ricci, che di storie ne sa tante – aggiungono –. Tra l’altro, ci ha raccontato con sapiente maestrìa tante storie sulle magiche creature del bosco, di gnomi e folletti, destando il nostro immaginario e la nostra curiosità. Grazie Pierluigi per averci dedicato il tuo sapere e il tuo talento di racconta storie".

Gilberto Mosconi