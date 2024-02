Ricette online ancora in tilt: "I pazienti sono spaesati"

Ci risiamo. Ancora una volta sono andati in tilt servizi che gestiscono il flusso delle prescrizioni dematerializzate di farmaci e prestazioni sanitarie. Il problema, secondo quanto evidenzia l’Asl Romagna, riguarda tutto il territorio nazionale. Il mancato funzionamento della rete, oltre a creare problemi agli utenti presso le farmacie del territorio e ai Medici di Medicina generale, ha determinato criticità a tutta l’attività di accesso alle prenotazione dell’Asl: sportelli distrettuali sul territorio, TeleCUP e CUPWeb. Anche l’attività dei medici specialisti ambulatoriali dell’Asl è stata conseguentemente rallentata. E si è verificato il solito vano peregrinare degli utenti da una farmacia all’altra. "La popolazione si trova spaesata e disinformata - dice il dottor Alberto Lattuneddu, presidente provinciale di Federfarma - poiché pensa che il problema sia imputabile ad una singola farmacia. I medici dovrebbero redigere le ricette cartacee in questi casi ed evitare di utilizzare il programma nazionale". L’Asl intanto fa sapere di essere in costante contatto con i riferimenti regionali che si rapportano con Ministero dell’Economia e Finanza, gestore del Sistema Tessera Sanitaria nazionale per un miglioramento di tale gestione.