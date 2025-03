Richiesta al Comune: "Abolire i circhi in città"

Fondamenta, Alleanza Verdi Sinistra contro il circo. "L‘arrivo del circo Paolo Orfei a Cesena ripropone il tema dello sfruttamento degli animali a fini ludici e di intrattenimento – affermano –. Tigri, leoni, giraffe ed elefanti sono costretti a viaggiare per migliaia di chilometri lontani dai loro habitat, a vivere dentro gabbie anguste, e a esibirsi in spettacoli del tutto innaturali. Molti paesi europei hanno già bandito questo tipo di manifestazioni, e anche a Cesena, nonostante l’assenza di adeguate normative nazionali, esiste una chiara volontà in questa direzione: quasi dieci anni fa, il consiglio comunale aveva approvato una mozione per impedire l’attendamento di circhi con animali su suolo pubblico".

Il Circo Paolo Orfei si esibirà da sabato all’Ippodromo di Cesena, spazio gestito in concessione comunale da Hippogroup. "Questo pone una questione centrale – si chiedono Fondamenta e Alleanza Verdi e Sinistra – : l’ippodromo cesenate è da considerarsi suolo pubblico oppure no? Se lo è, perché si permette ancora una volta di ospitare spettacoli che sfruttano gli animali? Se invece è ritenuto un’area privata, è davvero opportuno che un luogo destinato alla cura degli animali, ma al tempo stesso già impiegato per il loro utilizzo a fini di intrattenimento, accolga spettacoli circensi con animali? In un territorio come il nostro, focalizzarsi sugli animali sfruttati in un circo itinerante è operazione importante e seria solo se parallelamente si allarga lo sguardo politico sulle condizioni di vita di tutti gli animali presenti in provincia e in regione. Secondo dati Istat, sul solo territorio di Forlì-Cesena vengono allevati quasi 20 milioni di animali, in gran parte secondo sistemi di allevamento intensivo o semi-intensivo.

Il rapporto Arpae sulla qualità dell’aria evidenzia come circa il 45% delle polveri sottili in Emilia-Romagna derivi da emissioni di ammoniaca, di cui il 97% proviene dal settore agricolo-zootecnico. Per il benessere di tutti è ora di perseguire politiche realmente ecologiste che tutelino l’ambiente e che limitino lo sfruttamento e l’umiliazione di altri esseri senzienti a scopo di profitto, che questo avvenga in un circo o nei tanti capannoni avicoli".

"Il Codice della convivenza civile del Comune di Cesena – concludono Fondamenta e Avs – prevede specifiche disposizioni sul benessere animale e sulla concessione di spazi pubblici. Ci impegniamo inoltre a portare avanti anche in maggioranza un dibattito sulle responsabilità etiche nell’utilizzo delle strutture comunali".