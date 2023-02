Riciclare va di moda "Ecco i miei capi punk fatti con materiali destinati al macero"

Rabbia, anticonformismo, provocazione e presa in giro del sistema. Si ispira al movimento punk, con un esplicito omaggio alla stilista che lo ha reso un’icona nel mondo - Vivienne Westwood, recentemente scomparsa - l’ultima sfilata milanese del giovane stilista cesenate Simone Botte, in arte Simon Cracker. Anche in quest’occasione, Cracker ha lavorato a stretto contatto con Filippo Biraghi, da due stagioni brand coordinator.

La collezione - incentrata, appunto, su un’ispirazione punk - è resa ancor più interessante da un progetto sostenibile ‘made in Cesena’: le divise di lana presenti nella collezione, così come i capispalla cui sono abbinate, sono fatte di coperte avanzate da donazioni a favore di case-famiglia di Cesena, sterilizzate, smontate e rimontate in modo altamente scenografico. La linea autunno-inverno 20232024 è un omaggio, dunque, a chi ha indossato e vissuto questi abiti ed è realizzata grazie al supporto del campo Emmaus di Tipano, che preserva tutti i capi altrimenti destinati al macero. "Sono onorato di lavorare con Natalia – dichiara lo stilista – mi ha visto crescere e ora gestisce lo scarto del campo Emmaus. È grazie a lei se ho la possibilità di continuare quella che da anni sento come una missione. Ho molto rispetto per tutti i materiali che recuperiamo, anche quando appaino completamente rovinati e abbandonati: noi cerchiamo sempre di vederci altro, restituire loro una seconda, a volte una terza vita, costruendoci sopra un nuovo racconto. L’obiettivo è trasformare un capo in sculture piene di energia, come faceva mio nonno, che dipingeva su materiali di scarto trovati qua e là".

In una settimana della moda attraversata dal desiderio di ripartenza, la passerella di Simon Cracker si è rivelata uno show massimalista, ricco e pieno di dettagli. Se gli altri stilisti sono tornati al minimal e al basico, il duo romagnolo Botte - Biraghi ha puntato sulla provocazione, su capi-manifesto creati per sottolineare il disappunto nei confronti di ciò che sta succedendo nel mondo. "Usata nella maniera giusta, la moda è un mezzo per comunicare, protestare e insegnare qualcosa a chi ci segue. Non è il momento di fare collezioni sui ricordi, su situazioni personali e leggerezza. Ora più che mai, è il momento di essere sinceri e cominciare a parlare di soluzioni a beneficio di un mondo che, sotto tutti i punti di vista, sta andando letteralmente al macero".

Maddalena De Franchis