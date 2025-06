Riciputi guida Confindustria Romagna

CASTROCARO TERME (Forlì-Cesena)

Incoronato presidente di Confindustria Romagna per il quadriennio 2025-2029 il cesenate Mario Riciputi, 74 anni. L’assemblea generale degli associati al Grand Hotel di Castrocaro Terme lo ha votato formalizzando la designazione fatta dal consiglio generale un mese fa. Eletti otto vicepresidenti con deleghe: Andrea Albani (Territorio riminese, attrattività territoriale e turismo), Pierluigi Alessandri (Internazionalizzazione), Giacomo Fabbri (Energia), Maurizio Minghelli (Tecnologia e innovazione), Antonio Serena Monghini (Territorio ravennate e relazioni industriali), Davide Stefanelli (Territorio forlivese-cesenate, transizione digitale e intelligenza artificiale), Andrea Tomasino (Ambiente, sicurezza ed economia circolare), Alessia Valducci (imprenditoria femminile). Del consiglio di presidenza fanno parte due vicepresidenti di diritto, Paolo Cesari e Angelo Bagnari. Il presidente Riciputi sarà coadiuvato da otto consiglieri delegati su specifiche materie. "Sono stati quattro anni con eventi imprevisti – dichiara il presidente uscente Roberto Bozzi –, dalle alluvioni alle tensioni geopolitiche e finanziarie internazionali. Il quadriennio si preannuncia denso di nuove sfide e incognite, e Riciputi saprà guidare al meglio l’associazione". "Siamo consapevoli dei profondi cambiamenti in corso e cercheremo di trasformarli in opportunità per le industrie romagnole – afferma il presidente Riciputi – che insieme formano un tessuto produttivo unico, sempre pronto a reagire per migliorarsi e trovare nuovi percorsi di crescita e sviluppo. Confindustria Romagna continuerà ad accompagnare e sostenere il loro impegno, che richiede idee, soluzioni ed energie nuove".

Andrea Alessandrini