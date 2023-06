Ricky Portera è il re della spiaggia Concerto-evento a Cesenatico

Ricky Portera è il protagonista di uno degli eventi più attesi sulla spiaggia di Cesenatico. Il mitico chitarrista degli Stadio e di Lucio Dalla, si esibirà dal vivo questa sera alle 21 a Ponente, nell’ambito del "King on the Beach Music Festival", la rassegna diretta da Chicco Capiozzo e allestita al Bagno Wanda. Per l’occasione assieme all’inossidabile chitarrista suoneranno Leonardo Caligiuri alle tastiere, lo stesso Chicco Capiozzo alla batteria e percussioni e Cico Cicognani al basso. Ricky Portera è tra i protagonisti assoluti della musica italiana da oltre 40 anni, essendo stato fondatore degli Stadio assieme a Gaetano Curreri e per aver suonato a lungo con Dalla, Ron, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, Nek e Samuele Bersani. Chicco Capiozzo, compositore e batterista, non ha bisogno di presentazioni, essendo un artista versatile che vanta collaborazioni di alto profilo con Mario Biondi, grandi musicisti jazz che lo hanno visto crescere assieme al padre Giulio, e artisti pop. Leo Caligiuri è considerato anch’egli un grande, tant’è che ha lavorato con Claudio Baglioni, Enrico Rava, Jimmy Owens, Flavio Boltro, Tony Esposito e molti altri. Al basso Cico Cicognani ha un profilo internazionale, avendo lavorato con Whitney Houston, Randy Crawford, Laura Pausini ed i Jesto Funk. Prima del concerto, il "King on the beach" proporrà una ricca selezione di aperitivi e, a seguire, la sua cena sotto le stelle a base di risotto di mare e fritto, sfornati dall’accoppiata padre e figlio Mauro e Matthew Mammana. Gli interessati possono avere informazioni e prenotare i posti al 327 0106194, oppure recandosi direttamente al Bagno Wanda.

La rassegna allestita da Capiozzo proseguirà con proposte sempre nuove. Il successivo appuntamento è venerdì 30 giugno alle 21.30, con lo spettacolo dei Drunken Lullaby, un gruppo di musica folk irlandese di grande impatto scenico, che sul palco riesce a coinvolgere molto il pubblico. I Drunken Lullaby sono Diego Brunelli alla chitarra, armoniche e voce; Massimiliano Ottaviani al basso, flauto e voce, Riccardo Busetto al violino, cornamusa e flauto; Andrea Vincenzi alla batteria e tamburi. Il calendario degli eventi si svilupperà poi nei mesi di luglio e agosto, sempre a cadenza settimanale, per animare la spiaggia di Ponente.

Giacomo Mascellani