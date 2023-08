Ricordi di vita nella mostra dedicata alle parrocchie

di Gilberto Mosconi

A Poggio alla Lastra, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, nei giorni scorsi, si è tenuta l’inaugurazione della mostra storico-fotografica intitolata ’Nove parrocchie da camminare’, curata da Claudio Bignami e Alessio Boattini, studiosi di storia locale, entrambi bagnesi, in collaborazione con l’associazione Dos Dias responsabile del Rifugio Trappisa di Sotto e con la Rivista Alpe Appennina. La suggestiva e interessante esposizione fotografica, nel pittoresco villaggio di Poggio alla Lastra, resterà allestita sino a domani.

Queste le ex 9 parrocchie: Poggio alla Lastra, Rio Petroso, Rio Salso, Rondinaia, Strabatenza, Pietrapazza, Casanova dell’Alpe, Ridracoli, San Paolo in Alpe. Sottolineano i promotori e organizzatori della rassegna: "L’obiettivo di questa mostra è quello di presentare scene di vita quotidiana, suddivise per tematiche, all’interno di questi luoghi selvaggi, che spesso vengono percorsi durante escursioni, al centro dei quali un tempo sorgeva una parrocchia.

Nella mostra sono esposti 11 pannelli fotografici, ognuno dei quali composto da decine di immagini. Ogni foto rappresenta un ricordo di vita, piccoli tasselli di un mondo che non esiste più". Al taglio del nastro, per l’inaugurazione della mostra presso il Chioschetto di Poggio, è seguita l’esibizione live del Trio Agricolo, che ha allietato la serata con musica popolare romagnola. Inoltre, per i camminatori, Emiliano Conficconi ’Ligaben’ guida ambientale escursionistica, ha condotto una emozionante escursione sino alla festa di Casanova dell’Alpe.