Ricostruita la briglia idraulica sul fiume Savio

A briglia sciolta. E’, infatti, ormai in via di completamento la ricostruzione della briglia idraulica lungo il fiume Savio, nel punto in cui il corso d’acqua lambisce il centro sportivo per il tennis Due Tigli a Bagno di Romagna. I lavori fanno parte di un intervento, di somma urgenza, che ha previsto la demolizione e la ricostruzione, con la posa anche di grandi massi naturali, anche di altre tre briglie lungo il corso del fiume, di cui una anche nel punto dove il Savio scorre nei pressi del Centro sportivo comunale di zona Vigne a Bagno. Gli interventi per la ricostruzione delle quattro briglie deteriorate dall’alluvione, che interessano oltre al territorio di Bagno anche quello di Sarsina e Verghereto, hanno previsto un investimento complessivo di 650.000 euro. Tornando alla briglia nei pressi del centro sportivo per tennis a Bagno, il vecchio sbarramento si era fortemente deteriorato, causa le impetuose piene del fiume del maggio 2023, provocando, fra l’altro, anche la rottura di un muro idraulico prospiciente. Operando in stretto coordinamento con l’amministrazione comunale di Bagno, l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha svolto, nel 2023, una serie di sopralluoghi tecnici per monitorare la situazione del fiume, al fine del ripristino del sistema difensivo del Savio. Gli interventi, predisposti dall’Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (Assetto Idraulico) Forlì-Cesena, sono finanziati nell’ambito dell’Ordinanza 15/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione. I lavori sono effettuati dall’impresa Edil Balze srl di Balze di Verghereto.

Gilberto Mosconi