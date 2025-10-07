Ricostruzione infinita. Quindici famiglie restano in attesa di rientrare a casa

Dalla disastrosa alluvione del maggio 2023 sono già passati quasi due anni e mezzo, ma gli effetti continuano a farsi sentire non solo per quel che riguarda le infrastrutture (strade, ponti, edifici pubblici e privati), ma anche per le persone: ci sono ancora famiglie che non hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni perché non sono ancora agibili. Si tratta soprattutto di persone che abitavano in edifici danneggiati da frane e smottamenti del terreno che richiedono tempi più lunghi per tornare a essere abitabili rispetto a quelli invasi dall’acqua.

Il Comune di Cesena, per conto dell’Unione dei Comuni Valle Savio, aggiorna di mese in mese la situazione dei contributi di autonoma sistemazione con un’apposita determina: in totale erano pervenute 434 richieste, 48 delle quali non sono state accolte per mancanza dei requisiti, mentre quelle accolte sono state 386. Le famiglie che sono rientrate nelle rispettive abitazioni entro il 31 luglio scorso sono 371, mentre quelle che ancora sono costrette a vivere fuori casa (dato aggiornato al 31 agosto scorso) sono 15. Perlopiù queste famiglie sono ospitate da amici o parenti, un nucleo vive in un’abitazione data in comodato d’uso, e un nucleo presso una casa famiglia.

Le famiglie costrette a vivere fuori casa hanno diritto al Cas (Contributo di autonoma sistemazione) il cui ammontare dipende dalla composizione del nucleo familiare. La maggior parte delle famiglie che ancora vivono fuori casa percepisce un contributo di 600 euro al mese; tre percepiscono 500 euro, una 900 euro e una 1.000 euro. Una famiglia ha percepito in agosto la somma di 177,42 euro perché nel corso del mese è rientrata mella propria abitazione. Nell’agosto scorso il totale dei contributi erogati è stato di 9.077,42 euro. Le somme vengono anticipate dall’amministrazione comunale che poi si fa rimborsare dalla struttura commissariale che ha a disposizione fondi statali.

Il contributo mensile per l’autonoma sistemazione è previsto nella misura di 400 euro per il nucleo con un componente, 500 euro per il nucleo con due componenti, 700 euro per il nucleo con tre componenti, 800 euro per il nucleo con quattro componenti, 900 euro per i nuclei con cinque o più componenti. Il contributo economico mensile viene aumentato di 200 euro per ogni membro del nucleo familiare che, alla data dell’alluvione, aveva più di 65 anni, era affetto da una disabilità riconosciuta o un’invalidità pari o superiore al 67%.

La possibilità di usufruire del Contributo di autonoma sistemazione era stata fissata al 31 dicembre 2024, poi è stata via via prorogata; il termine attuale è stato fissato dal commissario straordinario Fabrizio Curcio al 30 aprile del prossimo anno.