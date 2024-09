Ricostruzione, lo strappo di Faenza: "Interventi senza autorizzazione?. A Cesena il piano è già delineato"

"La situazione di Faenza è difficilissima, il fiume ha rotto l’argine e la città ha subito enormi danni per la seconda volta in meno di due anni. Fortunatamente per noi, il caso di Cesena non è paragonabile a quello, ma comprendo comunque lo stato d’animo col quale il sindaco Massimo Isola sta vivendo queste ore". La riflessione di Enzo Lattuca, primo cittadino di Cesena, arriva il giorno dopo le dichiarazioni del ‘collega’ faentino che ha annunciato di voler avviare gli interventi di ricostruzione in deroga, senza aver incamerato prima le necessarie autorizzazioni. "Faenza – analizza Lattuca – sta vivendo altri giorni drammatici ed è facile immaginare lo stato d’animo di una comunità che continua a temere per la sua sicurezza. A Cesena stiamo lavorando secondo una tabella di marcia ben delineata, dando seguito ai nostri progetti e investendo le risorse che abbiamo a disposizione. Certo però anche noi siamo dell’idea che i tempi devono essere il più celeri possibile e anche noi aspettiamo di avere piena possibilità di agire in relazione agli investimenti legati per esempio al Pnrr. Davanti a scenari drammatici come quelli che abbiamo vissuto sulla nostra pelle serve che tutti facciano il massimo nel minor tempo possibile, per non lasciare sole le popolazioni colpite".

Anche Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, riconosce la forte criticità del momento: "In Italia funziona così da sempre: le maglie della burocrazia sono un problema, in particolare davanti alle grandi calamità. Detto questo, credo che il tema riguardi piuttosto due diversi modelli di intendere la gestione del territorio. Quello dello schieramento di centro sinistra, che da decenni amministra anche la Regione è evidente: si è data tanta attenzione all’ecosistema ambientale legato ai fiumi, dimenticando però l’aspetto quanto meno altrettanto improntante dell’idraulica. Il risultato è questo: abbiamo da una parte tanta cementificazione, che è arrivata per esempio a conquistare anche la riviera, mentre dall’altra parte c’è un approccio legato alla gestione dei fiumi che non ha preso in considerazione la necessità di effettuare interventi cruciali. Mi pare evidente che questo modello non abbia funzionato. Chi, come il Pd, ha raccolto l’eredità dei governi precedenti, di quell’eredità deve sentirsi responsabile". Chiude Mauro Mazzotti, presidente del comitato degli alluvionati e dei franati di Cesena: "Bene ha fatto Isola – che pure in passato aveva ironizzato sulle nostre richieste - a venire allo scoperto denunciando ciò che non va. Non è questione di colori politici, ma di fatti. E i fatti dicono che da ogni parte si sono voltate le spalle agli alluvionati. Sollevammo il tema già nel luglio del 2023: non si possono gestire situazioni straordinarie con leggi ordinarie. Questo è il risultato".

Luca Ravaglia