Ricostruzione post alluvione, monitoraggio sulle opere pubbliche

È stato sottoscritto alla caserma ‘Finanziere Ferruccio Cuppini’ a Forlì un protocollo d’intesa tra il Comando provinciale della Guardia di finanza di Forlì-Cesena e l’agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, al fine di consolidare il sistema di monitoraggio e vigilanza relativo all’esecuzione delle opere pubbliche interessate dagli eventi alluvionali del maggio 2023. L’intesa di collaborazione si pone in linea di continuità con gli analoghi accordi perfezionati in questa prima parte dell’anno dal corpo con altri enti territoriali ed ha l’obiettivo di stabilire un percorso di cooperazione tra le due istituzioni, al fine di rafforzare il sistema di monitoraggio e vigilanza relativo all’esecuzione delle opere pubbliche di messa in sicurezza e ricostruzione degli edifici colpiti dall’alluvione del maggio 2023.

Il protocollo riprende, come quelli precedenti con Provincia, Comune e Acer, i contenuti di quello stipulato a livello centrale nel dicembre del 2023 tra il Commissario straordinario pro-tempore alla ricostruzione. Con l’intesa i contraenti s’impegnano ad implementare un dedicato flusso informativo, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni comportamento illecito posto in essere a danno delle risorse finanziarie erogate per i cantieri di ricostruzione post alluvione seguiti dall’Agenzia regionale.