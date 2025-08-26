Ricostruzione post alluvione. Strade vicinali, i proprietari potranno accedere ai fondi

I lavori per la ricostruzione delle strade vicinali franate (come nel caso di via Stornite a Borello) spettano ai proprietari frontisti, che potranno però accedere agli indennizzi previsti per la ricostruzione privata. Il Comune di Cesena chiarisce la questione in una nota dopo la riunione della ‘cabina di regia’ presieduta dal commissario per la ricostruzione Fabrizio Curcio, e partecipata dal presidente della Regione Michele De Pascale e dal sindaco Enzo Lattuca. Nella riunoone "ha trovato conferma la corretta applicazione dell’articolo 5 del decreto 7 maggio 2025 n. 65, convertito dal Parlamento con modificazioni con la legge 101 del 4 luglio 2025". Il nodo è quello della ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico o meno (strade private a tutti gli effetti), danneggiate a causa delle frane durante gli eventi alluvionali di maggio 2023. Esattamente come già previsto dalla normativa, la responsabilità della ricostruzione delle strade vicinali spetta ai proprietari frontisti, anche per le vie di uso pubblico come la via Stornite, ma agli stessi spetta anche la possibilità di accedere alle risorse a disposizione per la ricostruzione privata.

"Come fatto su tutto il territorio comunale danneggiato da frane e da allagamenti – commenta il sindaco Enzo Lattuca – a seguito del 16 e del 17 maggio, ma anche degli episodi successivi, siamo intervenuti in urgenza per liberare i tratti stradali danneggiati, comprese le vicinali, garantendo la loro percorribilità e posizionando la segnaletica di pericolo e rischio frana. Oggi, sulla base di quanto emerso nel corso del confronto con il Commissario Curcio, ho ribadito l’importanza di rendere la procedura prevista dalla ordinanza che sarà pubblicata entro il mese di settembre con le nuove regole per la ricostruzione privata, quanto più agile e snella possibile".

"In particolare – prosegue il sindaco – ho richiesto che, così come già previsto per le aree condominiali, venga esplicitamente previsto che in assenza di un amministratore di condominio o di un consorzio stradale, i proprietari frontisti possano semplicemente delegare uno tra loro a richiedere il finanziamento attraverso la piattaforma per poi procedere con il supporto di un tecnico ad affidare i lavori di rispristino e a rendicontare la spesa effettuata. Tale procedura consentirebbe di accelerare gli interventi senza che i costi ricadano direttamente sulle spalle dei privati, ma siano invece coperti dallo Stato".

Le strade vicinali danneggiate dagli eventi legati all’alluvione del 2023 sono via Stornite e via Tana, a Borello, via dei Fabbri (che collega la via San Tomaso con la via Sorrivoli nel quartiere Rubicone). Sulla base di un censimento eseguito dal settore Lavori Pubblici risultano altre vie danneggiate come, ad esempio, via Baccarella (versante Roversano), via Rovereto (Piavola), e altre in corso di verifica. Per tutte queste strade è possibile accedere all’indennizzo e l’amministrazione comunale e gli uffici esplicitano la disponibilità a fornire supporto ai privati che vorranno attivarsi.

