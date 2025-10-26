Ricostruzione post alluvione, terminati i lavori sulle strade

Sono stati portati a termine a Gatteo i primi interventi di manutenzione delle strade che erano state danneggiate dall’alluvione del maggio 2023. I primi lavori di manutenzione finiti riguardano le vie Fiumicino, dalla rotatoria Cavalieri del Lavoro al civico 70, Cupa, Rigossa Destra e Rigossa Sinistra, finanziati dal Pnrr nell’ambito degli interventi approvati dal commissario straordinario alla ricostruzione per l’alluvione. Gli interventi, finalizzati al ripristino della funzionalità e alla messa in sicurezza della viabilità comunale e arginale, sono stati finanziati con risorse del Pnrr per un importo complessivo di 1.020.000 euro. Il finanziamento rientra tra quelli ammessi a contributo con l’ordinanza n. 13 del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Hanno detto il sindaco Roberto Pari e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Deniel Casadei: "Questi lavori rappresentano un passo importante nel percorso di ripristino e miglioramento delle infrastrutture stradali comunali. Dopo questi primi interventi proseguiremo con le opere previste nelle vie Rio Baldona, dal tratto di via Salvador Allende al ponte pedonale e da via Galileo Galilei, sp 108 e la realizzazione del ponte sul torrente Rigossa; che verrà terminato nel 2026. Questi contributi costituiscono un’opportunità significativa per il territorio di Gatteo: consentono di restituire alla comunità strade più sicure e funzionali, migliorando la viabilità e riducendo il rischio di incidenti. Il progressivo miglioramento delle infrastrutture stradali favorirà una mobilità urbana più fluida, sostenibile ed efficiente, a beneficio dell’intera collettività".

Ermanno Pasolini