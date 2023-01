Ridracoli, le storie dei residenti fanno spettacolo

Oggi, alle 16, Altrove Teatro di Cesena metterà in scena uno spettacolo in una delle sale che furono pertinenza dello storico palazzo Giovannetti, che ora ospita il ristorante il Palazzo di Ridracoli. Giovanni Mantini, titolare del ristorante, insieme alla guida ambientale escursionistica Emiliano Conficconi, ha permesso alla squadra di Altrove di conoscere diversi degli abitanti della zona e raccoglierne le storie. Ridracoli è una vera miniera di aneddoti, racconti e leggende: dalla proverbiale follia degli abitanti, che approfittando della solidarietà di un dottore scampavano la chiamata alle armi durante la prima guerra mondiale, utilizzando certificati che ne attestavano la pazzia. Anche le storie della vecchia osteria del Terrore, adiacente al ponte in pietra di Ridracoli, sono tante e divertenti a partire dal nome stesso che, al contrario di quanto si pensa, viene dal soprannome dell’oste e non da spaventosi eventi. In occasione dello spettacolo, la mattina è in programma anche una camminata, che toccherà varie località della zona. Dopo lo spettacolo il ristorante preparerà un rinfresco con la celebre scottiglia, un piatto di origine toscana, diffuso anche nel versante romagnolo dell’Alto Appennino. Lo spettacolo gode del supporto della Regione di Romagna Iniziative e del patrocinio del Parco Nazionale, del Comune di Bagno di Romagna e di Anci Er

gi. mo.