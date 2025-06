Ridracoli tra i percorsi consigliati

C’è anche il lago di Ridracoli e dintorni, in territorio di Bagno di Romagna, tra i 500 percorsi suggeriti da AllTrails per una full immersion nel verde, nel fresco e tra l’aria pura. Con l’arrivo delle prime giornate calde da bollino rosso, cresce il desiderio di lasciarsi alle spalle l’afa cittadina, per una pausa rigenerante tra la natura. E’ in questo scenario che AllTrails, la piattaforma di riferimento per l’escursionismo indoor, utilizzata da milioni di appassionati in tutto il mondo, si rivela lo strumento ideale per scoprire i percorsi adatti a ogni esigenza. E tra i percorsi più apprezzati dalla community di AllTrails spicca, per l’Emilia Romagna, il Lago di Ridracoli-Casa Forestale La Lama, in territorio di Bagno, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, una delle più straordinarie oasi verdi del Bel Paese.