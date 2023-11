Riecco Fellini. Elena Raimondi illustra il maestro

Quest’anno, in cui si festeggiano i 50 anni dall’uscita di ’Amarcord’ e i 30 anni dalla scomparsa di Federico Fellini, sono molteplici le iniziative dedicate al grande regista romagnolo capace di conquistare il mondo. Fra queste spicca l’omaggio dell’artista Raimondi, con otto inedite tavole illustrate, di cui un ritratto in bianco e nero di Fellini e sette ritratti del regista con alcuni amici della sua vita Felliniana, che sono Roberto Benigni, Alberto Sordi, Marcello Mastroianni , Sandra Milo, Anita Ekberg, la Gradisca e la moglie Giulietta Masina. Ciascun ritratto ha le dimensioni di 30 centimetri per 40 e si tratta di pezzi unici, realizzati su cartoncino con pennarelli, penna nera ed acquerelli. Ogni ritratto è valorizzato e contraddistinto da un colore scelto dalla pittrice per arricchire il significato dello stesso. Ad esempio, nel ritratto con Giulietta Masina, è stato scelto il rosso, che rappresenta la passione, in quello con Alberto Sordi il verde simbolo di vitalità, con Marcello Mastroianni il celeste che richiama la leggerezza e anche l’amicizia. Elena Raimondi ha voluto fortemente come prima esposizione di questi inediti su Fellini, una delle più storiche e suggestive sale cinematografiche della Romagna, la Multisala Abbondanza a Gambettola . Inaugurata nel 1919, ma ufficialmente aperta nel 1922 con licenza cinematografica, è uno di quei luoghi che racconta 100 anni di storia, che ha visto passare innumerevoli pellicole, viste dai cittadini di Gambettola e dintorni. Ora la famiglia Biondi gestisce con passione questo enorme patrimonio, onorando la memoria di chi portò il cinema a Gambettola, il nonno Luigi Abbondanza. La mostra, che rimarrà allestita sino al 6 gennaio 2024, offre l’occasione di far conoscere meglio un’artista molto interessante e talentuosa, apprezzata oltre i nostri confini. Originaria di San Mauro Pascoli, Elena Raimondi si è diplomata maestra d’arte, ma la sua passione è innata, visto che ha iniziato a creare con le mani fin da quando frequentava la scuola materna e al pomeriggio invece di giocare disegnava sempre. A soli 9 anni ha partecipato al primo concorso e col tempo ha acquisito una forte identità ed uno stile che esprime attraverso ritratti ed opere d’arte contemporanee. Recentemente è stata protagonista di diversi progetti artistici come, ’Le donne che hanno cambiato la storia’, con 12 ritratti di donne famose come Rita Levi Montalcini, Lady Diana, Anna Frank ed altre, ritratte su dei tessuti degli anni ’50; e poi ’Bambini Divini’, con 5 ritratti di piccoli di tutte le etnie, dipinti con acrilici sulle pagine di un vecchio libro e all’uncinetto, ed ’I Romagnoli’, 16 ritratti in bianco e nero di personaggi che hanno contribuito con la loro arte a valorizzare la Romagna. Ora si cimenta con ’Federico Fellini’, con 8 ritratti originali.

Giacomo Mascellani