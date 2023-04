Riecco il medico di famiglia Arriva la dottoressa Viggiani

Grande soddisfazione per l’amministrazione comunale di Gatteo e soprattutto per la popolazione di Gatteo Mare per l’arrivo nella località turistica nell’ambulatorio di via Gramsci 1a del medico di famiglia, la dottoressa Chiara Viggiani, in sostituzione del medico Iader Garavina collocato a riposo l’anno scorso.

Il sindaco Roberto Pari l’ha incontrata in Comune formulandole gli auguri di buon lavoro: "Il medico di famiglia è il primo riferimento per problemi di salute, per avere confronti e consigli, riveste un ruolo di primaria importanza in particolare per il rapporto fiduciario che si instaura con i pazienti e rappresenta una risorsa importante per il territorio. Siamo davvero soddisfatti perché Gatteo Mare avrà un presidio stabile di medicina di famiglia e diamo un caloroso benvenuto alla dottoressa Chiara Viggiani".

La dottoressa Viggiani ha lavorato prima come sostituto di medici di famiglia, poi nel servizio di Guardia Medica per arrivare poi al 118. Ha inoltre prestato servizio in diverse città della Regione "E questo - come sottolinea - mi ha permesso di avere una visione a 360° di quelle che sono le esigenze del territorio emiliano romagnolo". Chiara Viggiani è, inoltre, impegnata in prima linea nel contrasto alla violenza di genere.

La dottoressa riceve su appuntamento presso il suo studio in Via Gramsci 1a. Per prenotare è possibile scaricare su smartphone l’app doctorapp o telefonare fuori dell’orario di ambulatorio. Questi i suoi orari e recapiti: email: [email protected] tel: 351-3516560 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; martedì e giovedì dalle 17 alle 19.

Ermanno Pasolini