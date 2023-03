Riecco ’La Vantaggiosa’, in due mesi riconosciuti 16mila euro di crediti

Sono belli corposi i vantaggi de ’La Vantaggiosa’ a Bagno di Romagna. I dati economici, movimentati da quella felice iniziativa, li mette in evidenza il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, che sottolinea come quel progetto, a vantaggio della spesa dei cittadini, sia partito con vitalità anche quest’anno. Sottolinea il primo cittadino: "Vi informo che anche il 2023 ha preso avvio con vivacità per la partecipazione de ’La Vantaggiosa’, confermando l’interesse ai vantaggi, appunto, che questa iniziativa genera per l’economia locale. Nei primi due mesi di quest’anno ’La Vantaggiosa’ ha movimentato un volume di affari pari a 702.894,14, nell’ambito del quale le aziende hanno riconosciuto ai clienti un importo complessivo di crediti di denaro pari a 16.706,59 euro, mentre i clienti hanno già ri-speso i crediti, presso gli esercizi commerciali, per un importo complessivo di 13.594,63 euro".

Ecco altri dati comunicati da Baccini: "Dall’avvio de ’La Vantaggiosa’, invece, sono stati movimentati nel circuito ben 9.884.936,97 euro, che hanno generato crediti per i clienti per un importo totale di 282.657,97, dei quali sono già stati ri-spesi 246.703,23 euro. Un quadro che conferma anche come questo progetto stia rappresentando uno stimolo all’economia locale, rafforzando il legame di fedeltà fra aziende e clienti, che premia gli scambi commerciali in loco, piuttosto che quelli "fuori porta" o tramite l’e-commerce".

g.m.