"Riemerge pericoloso l’antisemitismo"

"È prioritario contrastare in ogni luogo l’antisemitismo che tuttora infetta anche le società più avanzate e sta ritornando più virulento che mai in Italia. Noi non dimentichiamo: l’affermazione ‘mai più’ non è uno slogan che perde significato a seconda del momento. Per questo preoccupa fortemente quel devastante odio antiebraico alimentato da pregiudizi, da notizie deformate e falsificate, dall’ignoranza della storia, da preconcetti e ideologie antidemocratiche e antioccidentali che si stanno diffondendo a macchia d’olio, anche attraverso i social grazie agli odiatori di professione, a ideologismi politici e alla sapiente propaganda di chi punta a un nuovo olocausto degli ebrei. La ‘soluzione finale del problema ebraico’, il genocidio del popolo ebraico perpetrato dal regime nazista, che ricordiamo nel Giorno della Memoria, è un unicum nella storia perché pianificato scientificamente, ma l’odio e l’obiettivo di annientamento del popolo ebraico in Israele e nel mondo è ancora oggi una drammatica realtà". Così Antonella Celletti responsabile dell’Associazione Italia-Israele di Cesena.