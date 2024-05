Riemerso dal fango. Centro arti visive riapre

Sono serviti un anno di lavori e 100.000 euro stanziati dall’amministrazione comunale per mettersi alle spalle ciò che l’alluvione del 16 maggio 2023 aveva devastato. Soprattutto sono serviti l’impegno e la determinazione delle persone, a partire dai volontari che fin dalle prime ore dopo il cataclisma erano corsi in strada per aiutare la comunità, per poi proseguire con l’anima pulsante della compagna teatrale ‘Fuori Scena’ e del ‘Gruppo Fotografico 93’, le due realtà ospitate all’interno del Centro arti visive e sceniche (nell’ex scuola elementare di San Martino in Fiume), che ora si prepara a riaprire i battenti invitando la città a partecipare a una festa in programma il 18 maggio. Si comincerà alle 18 coi saluti dell’amministrazione comunale di Cesena, del Quartiere Ravennate e delle associazioni, dopo di che si alzerà il sipario con lo spettacolo ‘Apri le ali e vola’ a cura della Compagnia Fuori Scena. Alle 19:30 merenda per i più piccoli e aperitivo per tutti. In serata, dalle 20, visita agli spazi completamente ristrutturati e alla mostra fotografica ‘Ri-cordi Ri-emersi’ inerente l’esondazione curata dal gruppo fotografico 93. Alle 21 infine i riflettori si accenderanno sullo spettacolo ‘Un anno dopo, insieme per ricominciare’, con suggestioni di poesia, musica e un pizzico di ironia, che avrà come focus l’esondazione. Presenta la serata Fabiola Crudeli. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Gianluca Zoffoli (poeta), Simona Pichetti (poetessa narratrice), Maria Grazia Berlini (attrice cabarettista), Franco Sbrighi (poeta romagnolo), Maurizio Maraldi (poeta) e Giulia Foschi (poetessa). Body Percussion a cura ArciLab. La Compagnia teatrale Fuori Scena, nata nel 1989, promuove la diffusione del teatro e svolge un preciso lavoro di ricerca sul ruolo della donna nella società contemporanea, attraverso messe in scena di teatro civile, teatro della memoria e teatro di narrazione per adulti e bambini. Gli spettacoli sono stati rappresentati nei teatri regionali, nazionali e all’interno di festival e tournée internazionali. La Compagnia, gestisce il Centro Arti Sceniche e Visive (già Centro di Espressione Teatrale), insieme al Gruppo Fotografico 93 - Cesena dal 2022 ed ad Arci lab. dal 2024, dove annualmente vengono promossi laboratori teatrali e fotografici e creativo musicali per bambini, ragazzi e adulti. Per informazioni: 347 2465064 oppure www.compagniafuoriscena.it - info@compagniafuoriscena.it.