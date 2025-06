RiEvolution Fest, il festival dell’attivismo sociale e delle idee

Oggi e domani, dalle 18 in poi, terza edizione di RiEvolution Fest, il festival che trasforma il centro storico di Mercato Saraceno in un laboratorio a cielo aperto di idee, relazioni e cultura condivisa. Un appuntamento che unisce collettivi, associazioni e artisti da tutta Italia, con l’obiettivo di generare consapevolezza e costruire, attraverso l’arte e la partecipazione, una società più aperta, giusta e solidale. Un fitto calendario di eventi in cui l’attivismo civile si intreccia con la creatività, la musica, il pensiero critico e il divertimento.

Al via venerdì con un confronto sul presente e il futuro della Striscia di Gaza, seguito da un incontro sul rapporto tra fotografia e intelligenza artificiale. Mentre i più piccoli potranno partecipare ai laboratori creativi, il pomeriggio e la serata si animeranno con danze popolari, stand up comedy e concerti. Il palco principale ospiterà l’attesissimo live di Tonino3000, protagonista della scena elettronica e alternativa italiana, che trasformerà il centro in una grande pista sotto le stelle. La serata si chiuderà con il dj set esplosivo di VLKbirbona.

Sabato, il festival si apre al gioco e al dialogo: dai giochi di strada per tutte le età, agli incontri dedicati alla crisi climatica, ai diritti umani e al cambiamento culturale in chiave femminista. Non mancheranno performance artistiche, pittura dal vivo, danze dal mondo e teatro e il concerto della cantautrice Giorgieness, preceduta da Chiara Cami e Fabrizio Caveja, e seguita dal dj set del Collettivo Fluida.

Ad accompagnare entrambe le giornate, un ricco percorso espositivo: installazioni e mostre fotografiche firmate da Pietro Mengozzi, Elena Argenti, Sara Fagnoli, Kira Karchencko, Michele Lapini e altri, daranno voce a temi cruciali come la crisi climatica, la memoria e i diritti umani, grazie anche al contributo di Mediterranea Saving Humans, Operazione Colomba e Centro Pace Cesena.

Edoardo Turci