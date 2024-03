Rifiuta di sottoporsi all’alcoltest: patente ritirata e auto sequestrata

I carabinieri della Compagnia di Cesenatico negli ultimi giorni hanno compiuto diversi interventi per garantire la sicurezza sulle strade e prevenire i reati contro il patrimonio. Un uomo di 39 anni è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico e procurato allarme. Si tratta di un tunisino in Italia senza fissa dimora, il quale effettuato ripetute chiamate alla centrale operativa senza alcun motivo e, dopo essere stato rintracciato dai militari del Nucleo operativo in viale Cavour a Ponente, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, ha rifiutato l’intervento del personale medico del 118 che era giunto sul posto per aiutarlo. Un uomo di 38 anni è stato denunciato penalmente per il rifiuto di sottoporsi a prova etilometrica; controllato da una pattuglia dell’Aliquota radiomobile del Nucleo operativo mentre alla guida della propria autovettura stava percorrendo la via Cesenatico, non ha eseguito il test e per questo motivo oltre al ritiro della patente, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro ed è iniziato un iter per il quale va incontro a guai molto più seri, rispetto a coloro che vengono sorpresi ebbri alla guida ed accettano il test. Sul versante degli stranieri irregolari, sono quattro i clandestini denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Sono un 39enne fermato in piazza Pertini a Savignano sul Rubicone, un 37enne controllato in viale Roma a Cesenatico, un 35enne identificato in via Cesenatico ed un 36enne fermato in via Cagnona a San Mauro Pascoli. Tutti dovranno presentarsi all’ufficio immigrazione della questura di Forlì-Cesena.

g.m.