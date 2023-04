Rifiuta l’alcoltest e fugge: condannato

Era la notte di Natale dello scorso anno quando un 35enne residente a Cesena e nato in Bulgaria ha provocato un incidente in auto e poi se l’è data a gambe. Una fuga durata ben poco. L’incidente si è verificato poco dopo le 3 di notte in via Dismano. L’uomo, visibilmente ubriaco, è stato raggiunto dalla polizia stradale e ha rifiutato l’alcoltest. La doppia denuncia per il rifiuto dell’accertamento e per aver provocato l’incidente mentre era alla guida in stato di ebbrezza è partita immediatamente. Il conducente, a bordo di un’Audi con a fianco la fidanzata, ha perso improvvisamente il controllo della macchina. Il veicolo è finito contro un albero ribaltandosi sulla sede stradale. La donna è rimasta dentro la vettura ad aspettare i soccorsi, mentre il 35enne se l’è data a gambe. L’uomo è stato condannato con decreto penale all’ammenda di 1.620 euro oltre alla sospensione della patente per 6 mesi. L’avvocato Nico Bartolucci che difende il 35enne si è opposto al decreto penale di condanna chiedendo che la pena venga convertita nei lavori di pubblica utilità.