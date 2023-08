Rifiuti, a conti fatti una stangata In bolletta aumenti fino al 10%

di Luca

Ravaglia

Aumenti, sempre aumenti. In questi giorni i cesenati stanno ricevendo gli avvisi di pagamento della prima rata della Tariffa Corrispettiva Puntuale, legata ai costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e che quest’anno, contrariamente alla Tari che veniva saldata attraverso i canali del Comune, è gestita da Hera. In base ai riconteggi effettuati in seguito al cambiamento di metodo, era attesa una boccata d’ossigeno al portafoglio, che invece è stata smentita dai fatti. E non di poco, visto che al posto del taglio, è arrivato – in certi casi – pure il sovrapprezzo.

"A giocare un ruolo decisivo – spiega l’assessora all’ambiente Francesca Lucchi - è stata l’inflazione, un fardello che purtroppo continuiamo a portarci sulle spalle e che ha ripercussioni su tutti gli aspetti della quotidianità. Compresi quelli legati alla tassa sui rifiuti. In effetti una riduzione del costo nel passaggio tra la Tari e la Tariffa Corrispettiva Puntuale si è registrata ed è quantificata in 500.000 euro su tutto il territorio comunale. Questa cifra viene ‘spalmata’ a vantaggio di tutte le utenze. Purtroppo però a fare da contraltare c’è stato l’impatto dell’inflazione che si è fatta sentire per un valore assoluto di un milione e 310.000 euro". Calcolatrice alla mano, la differenza a carico degli utenti è stata di 810.000 euro. In questo modo il montante complessivo legato al costo del servizio è salito a 16 milioni e 50.000 euro, dai 15 milioni e 240.000 del 2022. Le ripartizioni sui cittadini vengono fatte prima separando le utenze domestiche (43.257) da quelle non domestiche (5.192) e poi applicando criteri legati alle metrature degli immobili e al numero di componenti i nuclei familiari. Con spiacevoli soprese che si sono tradotte in aumenti arrivati anche sull’ordine del 10%. "Serve considerare che il servizio è somma zero – precisa Lucchi - e che eventuali aumenti non hanno riguardato tutti. E’ però evidente che il tema del costo del denaro continua a impattare. Le prospettive future sono in ogni caso da misurare, anche in relazione all’effettiva entrata in vigore del conteggio legato al numero di conferimenti di rifiuti indifferenziati. L’intero 2023, anche in seguito all’alluvione, sarà sperimentale, nel senso che conteggeremo i ritiri del solo indifferenziato e indicheremo la quantità in bolletta, ma non utilizzeremo quel parametro per stabilire la tariffa. L’intento è quello di affinare il più possibile il numero in modo da garantire un vantaggio a chi davvero presta attenzione al rispetto ambientale. Dunque il consiglio torna a essere quello di mettere il bidoncino grigio dell’indifferenziata in strada soltanto quando questo è completamente pieno".

In definitiva, i virtuosi nel prossimo futuro potranno spendere meno? La parola ‘risparmio ‘ di questi tempi continua purtroppo a essere fuori contesto in molti ambiti e quello della tariffa rifiuti pare rientrare nella casistica. La stessa Lucchi sul tema resta piuttosto abbottonata, limitandosi a dire che attraverso questo sistema chi non si cura di differenziare correttamente, pagherà di più. Intendiamoci, il rispetto ambientale è e deve essere sempre più una priorità. Ma anche la tutela dei conti correnti dei cesenati merita attenzione.