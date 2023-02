Rifiuti abbandonati, Hera ha pulito via Rigossa

In merito all’articolo pubblicato martedì dal Resto del Carlino sugli abbandoni di rifiuti in via Rigossa Destra fra Gatteo e Gatteo a Mare, all’inizio di via Vivaldi, Hera precisa che i propri addetti svolgono regolarmente il servizio e che il punto segnalato è noto ai servizi ambientali di Hera perché caratterizzato dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che peraltro è un reato sanzionabile per legge. A seguito della segnalazione, è stato effettuato un sopralluogo e l’area è stata pulita, inclusa la carne. I sistemi di raccolta differenziata funzionano solo in uno spirito di collaborazione che parte anche dai cittadini. Oltre alle numerose frequenze di raccolta a domicilio durante tutto l’anno, i cittadini hanno a disposizione le stazioni ecologiche.

Quella più vicina all’area interessata è in via Rossellini, aperta lunedì e venerdì (12.30-17.30); martedì, mercoledì e giovedì (9.30-15.30); sabato (8-19) e domenica (9-12). Hera precisa che per tutte le informazioni sulla raccolta differenziata è sufficiente chiamare il servizio clienti Hera (800 999500, numero verde gratuito da fisso e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 ed il sabato dalle 8 alle 18). Inoltre, si può visitare il sito www.gruppohera.it o utilizzare l’App.

e.p.