Rifiuti abbandonati "Ormai identificato chi ha messo i sacchi fuori dal ristorante"

di Andrea Alessandrini

La polizia locale di Cesena dovrebbe aver identificato il responsabile dell’abbandono dei rifiuti indifferenziati in vicolo Stalle i cui sgradevoli effetti sul decoro urbano erano stati denunciati al Carlino da Yuri Cardelli del ristorante La Muccigna. Nelle prossime ore potrebbe dunque arrivare la notifica del verbale al responsabile dell’abbandono.

"Già prima dell’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti legato alla tariffa puntuale - è il commento in merito dell’assessora all’ambiente Francesca Lucchi -, d’intesa con la polizia locale abbiamo monitorato il territorio con lo scopo di individuare le aree dove si concentrano gli abbandoni, con particolare riferimento ai rifiuti ingombranti o pericolosi, sviluppando percorsi di sensibilizzazione che coinvolgono tutti i cittadini. Queste azioni interessano anche l’area del centro storico, compreso vicolo Stalle, dove grazie alla presenza delle telecamere sono state avviate le operazioni di riconoscimento della persona che ha abbandonato i propri rifiuti sul suolo pubblico commettendo un illecito. La polizia locale sta eseguendo tutti gli accertamenti per identificare il soggetto e procedere alla notifica del verbale. Gli abbandoni non sono tollerabili. I verbali elevati in merito nel corso del 2022 sono stati 50, mentre nel 2023 siamo già a 23 accertamenti, anche grazie alla collaborazione instaurata con gli ispettori ambientali Hera. Inoltre in alcune zone abbiamo posizionato anche foto-trappole".

L’assessora Lucchi parla di una piccola fetta della comunità che ancora non avrebbe recepito i comportamenti virtuosi da tenere nell’interesse di tutti, ma è anche vero che, in particolare dopo l’avvento della tariffa puntuale sui rifiuti, gli abbandoni segnalati sono una costante. "La soluzione non è abbandonare rifiuti ma differenziare meglio. Questo primo passaggio richiede una fase di adattamento, al fine di dare modo alle utenze (attualmente 58.671, di cui 52.465 domestiche e 6.206 non domestiche) di sperimentare il nuovo sistema ottimizzando le abitudini. Per questo nel 2023 applicheremo un numero molto alto di conferimenti minimi, (già compresi nella tariffa base) e in più, pur partendo il conteggio degli svuotamenti dal primo gennaio, per i primi sei mesi non saranno fatturati i conferimenti eccedenti alla quota minima".