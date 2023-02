Rifiuti, ‘cartellino giallo’ per chi sgarra

di Luca Ravaglia Viene prima il rispetto ambientale o la ricerca dell’escamotage per abbassare impropriamente – ma proficuamente – magari ai danni di un vicino di casa, il proprio costo della tariffa dei rifiuti? A dimostrazione del fatto che fidarsi è bene, ma entro certi limiti, tanti cesenati in questi giorni, nel corso degli incontri pubblici organizzati sul tema della tariffa puntuale, entrata in vigore da inizio gennaio ma coi primi sei mesi di ‘rodaggio gratuito’, hanno rivolto al Comune la stessa domanda: "Come si affrontano i casi di chi per sbarazzarsi del proprio indifferenziato senza farlo conteggiare dagli operatori di Hera lo abbondona per strada o lo rifila all’utenza di qualcun altro? La risposta è pieno stile calcistico: arriva il cartellino giallo. L’intento è quello di avvisare i vari utenti di eventuali errori nel conferimento attraverso l’apposizione di uno specifico bollino che viene collocato sul bidoncino e nel quale è illustrata la ‘mancanza’ alla quale si è andati incontro. Con una fondamentale premessa: gli operatori ecologici non raccoglieranno più ciò che è stato differenziato male o che eccede dai bidoncini. In questi casi sarà compito del cittadino recuperare il proprio rifiuto e smaltirlo poi in maniera corretta. I casi presi...