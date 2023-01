Rifiuti, c’è la ’Tariffa corrispettiva puntuale’

di Ermanno Pasolini

Il Comune di Borghi sta portando avanti, in collaborazione con Hera, il percorso per l’applicazione del nuovo modello tariffario, (la cosiddetta ‘Tariffa Corrispettiva Puntuale’), che è partita l’1 gennaio e terrà conto dell’effettiva produzione di rifiuti indifferenziati, incentivando i comportamenti virtuosi. Il progetto, approvato in consiglio comunale, prevede la messa in campo di un sistema di misurazione del volume del rifiuto indifferenziato, grazie al quale sarà possibile attribuire a ciascun utente la quantità di scarti complessivamente conferiti.

Le buone abitudini consolidate in questi ultimi 18 mesi per la raccolta porta a porta integrale, che riguarda tutti i tipi di rifiuti ed è stata attivata il 19 luglio 2021, consentendo di raggiungere la media del 75,6% di raccolta differenziata negli 11 mesi di quest’anno, rimarranno tali. Ai cittadini verrà richiesto di continuare a separare i propri rifiuti e di esporre, come al solito, il contenitore grigio per il rifiuto indifferenziato, con il codice a barre personalizzato, così da consentire una sempre più accurata misurazione della produzione di rifiuti non separabili e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate.

Dopo la delibera consiliare, nelle prossime settimane sarà data comunicazione del nuovo sistema, che permetterà l’applicazione di un modello tariffario equo, Tariffa Corrispettiva Puntuale, che terrà conto non più solo della dimensione degli immobili, ma anche della quantità di rifiuto indifferenziato conferito. La Tcp nel Comune di Borghi sarà modulata in funzione dei soli conferimenti dei rifiuti indifferenziati, mentre per le altre tipologie non cambia nulla: organico, carta, cartone, plastica e vetro, lattine, potature possono essere conferiti in numero illimitato di volte senza alcun aggravio economico in bolletta.

Dice Silverio Zabberoni sindaco di Borghi: "Per il nostro Comune il passaggio alla Tariffa Puntuale è la naturale conseguenza dell’attivazione del porta a porta. L’obiettivo del 79% di raccolta differenziata stabilito dal Piano regionale dei rifiuti è vicino e il nuovo sistema di tariffazione è di particolare importanza perché ci consente di prefigurare una modalità di calcolo della tariffa più equa, che tiene conto degli sforzi di chi separa correttamente i propri rifiuti". Per richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800 862 328, numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.