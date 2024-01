Rifiuti: "Chi ricicla di più è premiato"

Il Comune fa il punto della situazione sulla gestione della raccolta dei rifiuti, al termine del primo ciclo di incontri organizzati insieme a Hera, per presentare ai cittadini ed agli operatori economici le principali novità in merito alla Tariffa corrispettiva puntuale, che da quest’anno sostituisce la Tari. Nel corso degli incontri le domande principali dei residenti hanno riguardato le modalità di raccolta, il numero di raccolte comprese nella tariffa base, le spese ed il costo dei ritiri in eccedenza. Ricordiamo che la tariffa puntuale è attiva dal 1° gennaio ma è ancora in via sperimentale, quindi le eccedenze non sono conteggiate adesso e in bolletta le novità partiranno da gennaio 2025.

L’obbiettivo di questo passaggio è riciclare di più e produrre meno rifiuto indifferenziato, tant’è che la tariffa sarà calcolata proprio sul numero delle esposizioni di rifiuto indifferenziato. Ogni famiglia avrà di base un numero di ritiri, che variano a seconda della composizione. Con la tessera, la famiglia con 1 componente ha 32 svuotamenti all’anno; con 2 componenti 40 svuotamenti, le famiglie di 3 persone hanno 46 svuotamenti, quelle con 4 componenti ne hanno 52, le famiglie con 5 componenti hanno 56 svuotamenti e quelle con 6 o più persone hanno 58 svuotamenti. Se si conferisce tramite il bidoncino, la famiglia con 1 componente ha 24 svuotamenti, con 2 ha 30 svuotamenti, la famiglia con 3 persone ha 35 svuotamenti, quella di 4 persone ne ha 39, la famiglia con 5 componenti ha 42 svuotamenti e la famiglia con 6 o più componenti ha 44 svuotamenti. Superato tale limite, ogni esposizione eccedente sarà fatturata da Hera a consuntivo, con un costo che sarà determinato da Atersir in aprile. Il totale delle fatture emesse durante il 2024 sarà di 3.

Si supera dunque la Tari, che era un tributo, e si passa alla tariffa gestita ed emessa direttamente da Hera. Le imprese potranno scaricare l’Iva in bolletta pari al 10 per cento. A partire dalla prima fattura di maggio 2024 o a partire dal mese di marzo, i cittadini chiamando il numero verde o recandosi allo sportello Hera, potranno modificare il Rid. Il sindaco Matteo Gozzoli ed il vicesindaco Lorena Fantozzi, credono in questo progetto: "Con la tariffa puntuale facciamo un ulteriore passaggio che chiude il cerchio rispetto al nuovo sistema di raccolta porta a porta. In un biennio abbiamo quasi raddoppiato la quota di raccolta differenziata che è passata dal 38 per cento del 2016 a cifre vicine al 70 per cento. Ora, come previsto dalle normative europee e nazionali, si attua il principio che chi riesce a riciclare di più, paga meno".

Giacomo Mascellani