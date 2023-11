Rifiuti, da gennaio la tariffa è puntuale

Dall’1 gennaio anche il Comune di Longiano passerà alla Tariffa corrispettiva puntuale in sostituzione della Tari. Lo ha deciso il Consiglio comunale e la nuova tariffa, gestita direttamente da Hera, terrà conto non più solo della superficie degli immobili e del numero di componenti del nucleo familiare, ma anche della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito. La tariffa fatturata, in concreto, comprenderà una quota fissa e una variabile, che dipenderà dal numero di conferimenti di rifiuti indifferenziati, cioè dal numero di esposizioni del contenitore per l’indifferenziato, che sarà stabilito dal Comune nelle prossime settimane. Se saranno conferiti rifiuti indifferenziati oltre i litri minimi previsti nella quota base, questi saranno soggetti all’applicazione di una quota variabile aggiuntiva che comporterà il pagamento di un conguaglio l’anno successivo. La maggioranza ha votato a favore della nuova gestione. La minoranza si è astenuta. Ha detto Matteo Venturi capogruppo di minoranza di "Siamo Longiano": "Bene i principi che chi inquina paga di più e che si deve produrre meno rifiuto indifferenziato, ma ancora non abbiamo visto cifre e non sappiamo con esattezza quale sarà il risparmio per il cittadino, a fronte di un impegno maggiore che gli viene chiesto. Auspichiamo che i numeri di conferimenti minimi decisi dall’Amministrazione evitino il più possibile disparità di trattamenti e che, come altri Comuni, anche Longiano preveda una fase di sperimentazione per permettere ai cittadini di adattarsi al cambiamento e non pagare subito gli eventuali svuotamenti eccedenti".

e.p.