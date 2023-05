Rifiuti, da giugno più ritiri per l’umido

Simone Pascuzzi consigliere Comunale di San Mauro Pascoli della lista ’San Mauro Di Nuovo’ e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia è rimasto soddisfatto per l’approvazione da parte dell’ultimo consiglio comunale, della sua mozione sul potenziamento estivo della raccolta dei rifiuti porta a porta. "L’anno scorso, la nostra richiesta di potenziamento della raccolta e ritiro dei rifiuti, umido e-o indifferenziato, per il solo periodo estivo non era passata per motivi organizzativi e logistici - dice Pascuzzi - . La raccolta porta a porta è partita sull’intero territorio comunale nell’estate 2021 in modalità differenti, con zone che adottano una raccolta integrale, come a San Mauro Mare e una raccolta di tipo misto nelle zone residenziali. Gli obiettivi di tale tipologia di raccolta permettono di recuperare una quantità sempre maggiore di materiali riciclabili, puntando la raccolta differenziata al 70%. Ora, dopo l’estate 2022 molto calda dal punto di vista meteorologico, con le temperature alte che comportano un aumento della fermentazione dei rifiuti organici e quindi cattivi odori, come gruppo abbiamo presentato la stessa mozione per il 2023".

Continua il consigliere: "Con grande soddisfazione la mozione è stata accolta, anzi l’Amministrazione comunale ha concordato con Hera per i mesi estivi un terzo passaggio. Da giugno per il periodo estivo, la raccolta dell’umido passerà da due a trevolte alla settimana, senza alcun impatto sulle tasche dei sammauresi. Un ottimo risultato, in quanto abbiamo da un lato sensibilizzato l’attuale Amministrazione a tale problema e in secondo siamo convinti che un passaggio aggiuntivo di raccolta rifiuti non fa altro che efficientare la quantità di differenziazione a vantaggio dell’ambiente".

Ermanno Pasolini