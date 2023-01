Rifiuti, differenziata al 73% ora l’obiettivo è il 79%

di Ermanno Pasolini

Savignano sul Rubicone parte con la Tariffa Puntuale. Dall’1 gennaio è partita la nuova tariffa corrispettiva puntuale del servizio rifiuti, basata sulla produzione dei rifiuti indifferenziati, con l’obiettivo di incentivare sempre di più la differenziazione dei rifiuti recuperabili. Al 30 novembre 2022 era stato sfiorato il 73% di raccolta differenziata grazie al porta a porta integrale, attivato a partire dal 2017.

Il progetto, approvato recentemente dal consiglio comunale, prevede la messa in campo di un sistema di misurazione del volume del rifiuto indifferenziato, grazie al quale sarà possibile attribuire a ciascun utente la quantità di scarti complessivamente conferiti. Ai cittadini verrà richiesto di continuare a separare i propri rifiuti e di esporre, come al solito, il contenitore grigio per il rifiuto indifferenziato, con il codice a barre personalizzato, così da consentire una sempre più accurata misurazione della produzione di rifiuti non separabili e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate. "Grazie all’impegno di tutti i savignanesi, con l’introduzione della raccolta porta a porta integrale siamo riusciti a sfiorare il 73% di raccolta differenziata, partendo dal 48% del 2017 - dice soddisfatto il sindaco Filippo Giovannini - . L’introduzione della Tariffa Puntuale dall’1 gennaio 2023 rappresenta la naturale prosecuzione di questo importante percorso, per arrivare a soddisfare il nuovo obiettivo del 79%, previsto per il 2027. Il nuovo sistema di tariffazione ci consente di prefigurare una modalità di calcolo della tariffa più equa, che tiene conto degli sforzi di chi separa correttamente i propri rifiuti. Per raggiungere questo obiettivo, sono importanti consapevolezza e impegno da parte di tutti".

Sull’App MyHera si potrà controllare il proprio numero di ritiri di indifferenziato. Per le attività non domestiche anche la ’quota variabile’ si calcola in base alla superficie dell’immobile. I litri minimi sono legati alla volumetria assegnata: volume del contenitore a disposizione per il rifiuto indifferenziato. Come per le utente domestiche, ogni conferimento oltre ai minimi stabiliti in tariffa, sarà soggetto a una quota variabile aggiuntiva.

Presso ogni utenza, sarà recapitata una comunicazione-lettera che conterrà il numero degli svuotamenti previsti per ogni tipologia di utenza, suddivisa per numero di componenti del nucleo familiare, oltre a una serie di specifiche sulla raccolta stessa. Per rendere più chiaro il percorso, sarà realizzata una apposita sezione sul sito del Comune dove saranno pubblicate le informazioni sull’andamento del servizio. Per chiarimenti contattare il Servizio Clienti Hera 800 862 328, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.