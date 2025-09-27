Marche, l’ultimo confronto

Rifiuti, differenziata più di qualità. Ad ottobre scatta il bollino giallo
27 set 2025
EDOARDO TURCI
Cronaca
Da mercoledì 1° ottobre a Mercato Saraceno scatta il ‘bollino giallo’ per una differenziata sempre più di qualità: non...

Da mercoledì 1° ottobre a Mercato Saraceno scatta il ‘bollino giallo’ per una differenziata sempre più di qualità: non verranno più raccolti i sacchi fuori dal contenitore per l’indifferenziato e sarà applicato dagli operatori Hera il bollino giallo. Ciò per migliorare il conferimento dei materiali di scarto e i sacchi fuori dai contenitori del rifiuto indifferenziato non saranno raccolti e considerati abbandoni, sanzionabili per legge. I sacchi con bollino giallo dovranno essere rimossi dai rispettivi utenti e se lasciati su suolo pubblico saranno raccolti come scarichi abusivi ed eventualmente controllati da agenti accertatori. Questo per effetto della tariffa puntuale, che sarà attivata dal 1° gennaio 2026 e che rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale dei rifiuti per incentivare la corretta separazione dei rifiuti, per quantità superiori di indifferenziato rispetto a quelle consentite. Nella nuova tariffa il rifiuto indifferenziato viene conteggiato considerando i litri corrispondenti all’intero volume del contenitore; per risparmiare è meglio esporlo solo quando è pieno oppure, se si utilizza il cassonetto smarty (a disposizione dei non residenti e apribile con tessera), di gettare un sacchetto riempito adeguatamente. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica e vetro. Inoltre, a richiesta, è previsto un servizio dedicato per presidi sanitari e contenitori extra per famiglie con più di 4 componenti o in possesso di animali domestici.

e. t.

© Riproduzione riservata

