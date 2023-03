Rifiuti e tariffa puntuale "Aumentare il riciclo e ridurre la produzione"

L’introduzione della tariffa puntuale per la raccolta differenziata dei rifiuti suscita discussioni, critiche e dubbi. Il tema è quello del calcolo del quantitativo ‘prodotto’ secondo il principio ’paghi per quanti rifiuti fai’. Il Comune ha indetto intanto una nuova assemblea pubblica per illustrare e chiarire ogni dubbio ai cittadini sulla nuova ‘tariffa corrispettiva puntuale’ dei rifiuti entrata in vigore dal 1° gennaio. Per poter comprendere al meglio il nuovo sistema e per ottenere risposta sui quesiti, l’amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare martedì prossimo nella sede del quartiere Fiorenzuola in via Moretti 261 alle 20.30. Interverrà l’assessora alla sostenibilità ambientale Francesca Lucchi. A detta della giunta, tale tariffa disincentiverà il conferimento di rifiuti indifferenziati e contribuirà ad aumentare il tasso di riciclo da un lato, e a ridurre la produzione di rifiuti dall’altro. Il fine è quello di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. L’importo da pagare sarà calcolato non più solo in base alla superficie dell’immobile, alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche) e al numero di componenti della famiglia (per le utenze domestiche), ma terrà conto anche della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dalla singola utenza attraverso il numero degli svuotamenti del contenitore. Ma come sarà determinato il volume dei rifiuti prodotti sul quale viene applicata la tariffa? I rifiuti non verranno pesati, come avviene in altri Comuni. Ciascun svuotamento dell’indifferenziato corrisponderà a una misurazione del rifiuto prodotto, che concorrerà al calcolo della tariffa da pagare. Per i primi sei mesi (da gennaio a giugno) non saranno fatturati i conferimenti eccedenti alla quota minima, dando il tempo di familiarizzare con il nuovo metodo. Si partirà dunque a luglio a far pagare gli svuotamenti extra.