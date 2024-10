Rifiuti e videosorveglianza, incontro pubblico per fare il punto

"Contrasto degli illeciti in materia di rifiuti, l’uso dei sistemi di videosorveglianza" è il titolo dell’incontro organizzato dal Comune in collaborazione con il comando della Polizia locale di Cesenatico, che si tiene questa mattina al Palazzo del turismo Primo Grassi in viale Roma. L’incontro è aperto al pubblico e ha lo scopo di analizzare il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza con un focus particolare sul contrasto degli illeciti in materia di rifiuti, un argomento di grande attualità per la tutela dell’ambiente ed il mantenimento del decoro. Si parlerà quindi della tecnologia per sorvegliare i luoghi e delle normative in materia, che impone di dover garantire la privacy. Interverrà Gianluca Sivieri, comandante di Polizia locale di Buccinasco ed esperto di polizia giudiziaria e controllo del territorio. Si affronta per la prima volta da un punto di vista pratico l’importanza di un progetto strategico per la videosorveglianza urbana e, dopo una disamina sui principali illeciti ambientali, ai parlerà delle attività d’indagine in cui le esigenze investigative e la tutela dei dati personali, necessitano di un uso consapevole dei sistemi di videosorveglianza. L’amministrazione comunale e la Polizia locale su questi temi cruciali vogliono formare operatori del settore sulla videosorveglianza, che è indispensabile per fronteggiare i fenomeni di abbandono dei rifiuti e quindi di degrado; tuttavia occorre per legge proteggere i dati personali, in un’epoca in cui le tecnologie digitali stanno trasformando profondamente la nostra società.

g.m.