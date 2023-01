Rifiuti, in fondo a via Masini c’è una discarica

I lavori in corso in piazza Maurizio Bufalini, di fronte alla facciata della Biblioteca Malatestiana, hanno creato una strozzatura che sta causando gravi problemi. Soprattutto durante le festività i rifiuti si sono accumulati anche fuori dai contenitori sistemati in prossimità dell’ingresso di Palazzo Bufalini e del Caffè della Malatestiana poiché il loro svuotamento avviene con difficoltà in quanto i mezzi dell’azienda incaricata della raccolta differenziata non possono accedere in via Masini.

La maggiore difficoltà riguarda il contenitore per il vetro: quando è pieno non può essere spostato a mano a causa del peso, ma il mezzo che opera per conto di Hera non riesce ad accedere né da via Masini né da piazza Bufalini.