Rifiuti, liberate le quattro piazzole temporanee

Le quattro piazzole temporaneamente occupate dai rifiuti dell’alluvione sono tutte libere. Lo annunciano l’Amministrazione comunale, Hera e Formula Ambiente che hanno liberato le zone della città colpite dal catastrofico evento da tutti i materiali non più utilizzabili, e per questo destinati allo smaltimento o al recupero. In tutto il territorio romagnolo, la stima dei rifiuti raccolti è di circa 100mila tonnellate, pari al volume di un palazzo di 25 piani su una superficie di un campo da calcio. Perlopiù, si tratta di rifiuti ingombranti temporaneamente accatastati fuori casa dalle persone danneggiate e in seguito rimossi dalle strade e dagli ingressi delle abitazioni per essere poi depositati nelle aree di primo conferimento segnalate dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Cesena. Le aree destinate ai rifiuti sono collocate in Piazzale Epicarpo Corbino, via Adele Bei, via Larga di Sant’Andrea e via Ondina Valla (in prossimità della frazione di Calisese). Dopo aver liberato, nei giorni scorsi, le prime tre piazzole, nella mattinata di ieri le operazioni di pulizia e sgombero hanno interessato anche il presidio vicino a Calisese. Per l’intero mese di giugno resterà attivo il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti in forma potenziata attivabile tramite chiamata al Servizio Clienti Hera 800.999.500

Orari ampliati per il conferimento dei rifiuti anche nelle stazioni ecologiche