Rifiuti, Montalti all’attacco: "Prelievi inadeguati"

Enzo Montalti, capogruppo di opposizione consiliare "Insieme per Bagno di Romagna" (lista civica centrosinistra), replica al sindaco Enrico Spighi, sulla cadenza settimanale riguardo il ritiro dei rifiuti organici da parte del servizio Hera, con un’altra nota dal titolo "Danni al turismo li fa chi non organizza servizi adeguati, non chi lo segnala". "Mi trovo costretto a replicare allo scritto del sindaco Spighi, che prendendo spunto da una interrogazione del gruppo Insieme per Bagno di Romagna rivolge pesanti e infondate accuse allo scrivente, tralasciando completamente l’essenza del problema segnalato. Ristoratori di una delle frazioni ci hanno riportato pesanti disagi per le modalità di raccolta dei rifiuti organici, che stante le elevate temperature estive iniziano rapidamente ad emanare nauseabonde esalazioni, causa l’insufficienza, a loro dire, di un prelievo settimanale". "Il sindaco, precisando che i prelievi settimanali sono due e non uno e che sono adeguati alle esigenze, accusa l’autore dell’interrogazione – aggiunge lo stesso Montalti – di allarmismo e disinformazione. Preso atto dei due prelievi settimanali, si deve purtroppo notare che al primo cittadino sfugge, o volutamente ignora, l’aspetto sostanziale riportato nell’interrogazione stessa. I rifiuti organici dei ristoranti giacciono comunque troppo a lungo presso gli stessi e le esalazioni che ne derivano nei giorni estivi, come verificato personalmente e con testimoni, nelle aree circostanti gli esercizi, costituiscono un problema per l’ambiente e i suoi frequentatori, residenti o turisti che siano, se non addirittura un potenziale problema di natura sanitaria".

gi. mo.